VIDÉO - Barrages d'accession à la Ligue 1 : les "anciens" soutiennent le GF38

Pour encourager son équipe de Ligue 2, qui débute ce mardi soir les barrages d'accession à la Ligue 1 en affrontant le Paris FC, le GF38 a réalisé et publié sur les réseaux sociaux un clip qui s'appuie sur des vidéos enregistrées notamment par d'anciens grenoblois. D'Olivier Giroud à Florian Sotoca, en passant par Nassim Akroum, Selim Bengriba et même Hristo Yanev ou encore... Sergio Rojas ! Des internationales françaises également, nées et formées à Grenoble : Aminata Diallo (Athletico Madrid) et Marina Makenza (Ex-St Etienne, Fribourg, aujourd'hui au FC Evry). Dans ce panel on trouve aussi le journaliste Laurent Luyat et le rugbyman Ange Capuozzo ! Aller Grenoble !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



La rencontre Grenoble - Paris FC est à suivre en direct sur France Bleu Isère ce mardi soir à partir de 20h45 !