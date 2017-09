VIDEO - Bordeaux : Pour fêter leurs 30 ans, les Ultras des Girondins embrasent le Pont de pierre

C'était un événement inattendu dans la nuit bordelaise de vendredi à samedi. Les Ultramarines, le groupe de supporters des Girondins de Bordeaux, qui fêtent leur trentième anniversaire, ont embrasé le Pont de pierre avec des fumigènes rouges.

Vers 22 heures vendredi soir, une centaine de fumigènes, portées par des membres des Ultramarines ont coloré le Pont de pierre et la Garonne d'une manière très particulière.

30 ans ULTRAMARINES !!!

Pont de pierre en feu ....

pic.twitter.com/HihLEgLFC8 — Brunet Florian (@FlorianBrunet78) September 22, 2017

Le principal groupe de supporters des Girondins, installé dans le virage sud du Matmut-Atlantique, est né en 1987, et fête cette année ces 30 ans. Une année 2017 marquée par plusieurs événements, comme une invitation au public dans le virage sud de Chaban Delmas. Il y a quelques semaines, ils avaient également lancé un appel sur les réseaux sociaux pour trouver un local assez grand pour leur permettre de réaliser un tifo majestueux, probablement lors lors du match contre Marseille, le week-end du 18 novembre, et on lancé un financement participatif pour le réaliser.