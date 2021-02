VIDEO - "C'est une fierté d'avoir joué avec Mbappé", Abdoulkader Thiam, le défenseur orléanais dans 100% USO

Avant le déplacement de l'US Orléans à Lyon ce vendredi pour la 22e journée de National, nous recevons le défenseur orléanais Abdoulkader Thiam était l'invité de 100% USO ce mardi soir. Il revient sur sa formation à Monaco, ses entraînements avec Kylian Mbappé et ses sélections avec la Mauritanie.

Après l'élimination au 8e tour de Coupe de France samedi dernier par Romorantin à la Source, place aux choses en championnat pour l'US Orléans. Les Orléanais se déplaceront à Lyon ce vendredi pour affronter le SC Lyon, avant-dernier de National. Lui était blessé et devrait être de retour pour ce déplacement à Lyon, Abdoulkader Thiam, le défenseur orléanais était l'invité de 100% USO ce mardi. Retour sur son parcours, sa formation à Monaco et ses échanges de ballons avec un certain... Kylian Mbappé. Extraits.

Tu as été formé à Monaco, qu’est-ce que tu en retiens ?

Monaco c’est une très très bonne expérience, pour moi c’était un rêve déjà de rentrer dans un centre de formation et c’est encore mieux quand c’est un club comme Monaco. Je retiens que du bien, du début à la fin, même si à la fin ça s’est un peu moins bien passé mais que du positif, j’ai beaucoup appris et je garde que de bons souvenirs et aussi avec mes relations avec les joueurs avec qui j’ai joués. On en parle encore maintenant et c’est que du bien.

Avec qui t’as joué du coup ?

J’étais avec Loïc Badiashile, qui est maintenant en Espagne, Kevin Appin qui est en Espagne aussi et beaucoup d’autres qui évoluent en Ligue 2 et en Ligue 1. On est toujours en contact.

Tu parles de Badiashile mais tu as joué aussi avec Kylian Mbappé !

Parce que lui, c’est un autre monde, c’est pour ça que je ne l’ai pas cité mais c’est vrai que j’ai fait ma formation avec lui, c’est un top joueur et il mérite.

Tu as fait trois ans avec lui, quand tu es défenseur et que tu vois un attaquant comme ça en face, tu pries pour ne pas prendre de petit pont ?

Ah c’était compliqué aux entraînements, surtout sur les séances de duels, on essaye de cadrer, de ne pas se faire dribbler mais moi j’avais de la chance, j’étais sur le côté gauche avec lui, on était sur le même côté donc je n’avais pas trop affaire à lui.

C’est quoi de se dire que tu as joué avec lui ?

Pour moi c’est une fierté, je pourrai dire à mes enfants que j’ai joué avec Mbappé. C’est un top player et c’est que du bonheur d’avoir partagé ma formation avec lui.

Pourquoi avoir choisi Orléans ?

Mon agent les as contactés, je suis venu avec la réserve faire quelques jours. Après l’été, quand mon contrat s’est fini avec Monaco, j’ai parlé avec Cyril Carrière (responsable du centre de formation à l’époque), qui m’a dit de venir et de tester le projet. Je m’étais donné comme objectif de faire six mois avec la réserve puis ensuite taper à la porte des pros et c’est ce qui s’est passé. Dès les premiers mois, j’ai eu un contact avec Didier Ollé-Nicolle, qui m’a fait confiance et qui m’a fait monter avec le groupe pro.