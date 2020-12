VIDÉO - "C'était un mini rêve de faire ces débuts avec Orléans", rencontre avec Yohan Demoncy

L'US Orléans se déplace au Mans ce vendredi pour un match en retard de la 13e journée de National, après deux défaites d'affilées. Les Orléanais vont devoir faire mieux et pourront s'appuyer notamment sur un Yohan Demoncy très bon depuis qu'il s'est imposé au milieu cette saison. Rencontre.

Après deux défaites d'affilées, face à Bourg-en-Bresse et Villefranche-Beaujolais, l'US Orléans doit se ressaisir et ramener enfin une première victoire à l'extérieur ce vendredi au Mans.

Les Orléanais pourront compter en tout cas sur Yohan Demoncy, le milieu de terrain de l'USO qui s'est imposé au coeur du jeu depuis quelques matchs de National. Rencontre avec celui qui a été formé au Paris-Saint-Germain et qui est arrivé définitivement à Orléans en juillet 2018.

Plusieurs matchs de Youth League

Yohan Demoncy a disputé plusieurs rencontres de Youth League, la Ligue des Champions des jeunes, au PSG, notamment contre le Real Madrid, Chelsea ou encore l'Ajax.

Premier match et premier but avec l'USO

Il est prêté six mois à l'USO par le PSG, entre janvier et juin 2018 et lors de son premier match, face à Niort en Ligue 2, le milieu de terrain entre en jeu à dix minutes de la fin de la rencontre. Dans le temps additionnel, il marque et délivre l'US Orléans qui arrache la victoire, 3-2. C'est son seul but de la saison et en garde de très bons souvenirs. "C'était un mini rêve de faire ces débuts à Orléans", dit-il.