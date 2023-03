VIDÉO - "Ce match restera historique" Thomas Callens, gardien du FC Annecy et héros de la victoire contre l'OM

Si la victoire revient à tous les joueurs du FC Annecy, qui n'ont rien lâché, il y en a un qui a été particulièrement brillant, mercredi soir, contre l'OM en quart de finale de la coupe de France . Le gardien de but des Rouges, Thomas Callens a été décisif. Numéro 2, il ne joue qu'en Coupe de France habituellement et on peut dire que ça lui réussi ! Il a d'abord stoppé un pénalty du buteur marseillais Alexis Sanchez, à cinq minutes de la fin du temps réglementaire, avant d'arrêter le 3e tir au but de l'OM. C'est une soirée inoubliable pour ce jeune gardien de buts de 24 ans.

"Je n'étais jamais venu au stade Vélodrome. Je n'avais jamais joué devant autant de spectateurs"

D'ailleurs, mercredi soir, les supporters d'Annecy lui auraient bien dressé une statue sur le Pâquier. "ça me ferait plaisir je m'y balade souvent" rigole Thomas Callens après le match. Pour lui, cette soirée, "c'est avant tout un conditionnement à l'échauffement. Moi, ça a débuté là parce qu'il fallait que je prenne la température du Vélodrome. Je n'étais jamais venu. Je n'avais jamais joué devant autant de spectateurs" explique-t-il. Pendant cette séance, il réalise "une ou deux sorties.. un ou deux arrêts, ça fait du bien pour se mettre dans le match. J'ai gagné en confiance malgré l'ouverture du score" analyse-t-il.

"Alexis Sanchez. Devant moi. Au Vélodrome. Je me dis, c'est une nouvelle inhumaine"

À la reprise, après la mi-temps, le FC Annecy fait "une super deuxième période" et prend l'avantage, 2-1, ce qui le met en confiance. À la 84e minute, arrive ce pénalty pour l'OM alors que le FC Annecy mène. "Alexis Sanchez. Devant moi. Au Vélodrome. Je me dis, c'est une nouvelle inhumaine. Faut que je le sorte celui-là ! Si je le fais, c'est incroyable ! Et puis derrière, je le fais, je le fais, c'est magnifique" se souvient-il. Puis, l'OM égalise, 2-2, à 10 secondes du coup de sifflet final. Le coup de massue. On passe aux tirs au but, la spécialité de Thomas Callens. "Il faut vite se reconcentrer. Là, je me dis : il faut faire abstraction du match qu'on vient de jouer, même du but à la 93ᵉ. Je me dis que c'est un nouveau match qui commence les pénaltys. Et puis après, j'arrête Tavarès et Balerdi met à côté... Magnifique !" sourit-il.

"Le match qu'on livre, je pense qu'il restera historique au club"

Ce match, dit-il, c'est "une fierté. Une grande fierté personnelle bien sûr, parce que c'est des supers moments à vivre, mais je suis fier de toute l'équipe aussi. Parce que le match qu'on livre, je pense qu'il restera historique au club. Donc je suis fier de tout le monde" conclut-il.

Pour connaître leur adversaire en demi-finale, les joueurs des Rouges devront attendre le tirage au sort, ce jeudi soir, à 20h50. Annecy jouera forcément contre une équipe de Ligue 1 puisqu'il reste Nantes, Toulouse et Lyon dans le carré final. Les matchs se joueront le mercredi 5 avril.