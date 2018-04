Les Herbiers, France

Avant la demi-finale, le groupe vendéen Papa Cake Corporation appelait dans une chanson à "manger du Chambly", en référence au célèbre flan. Cette fois, pour la finale face au Paris Saint-Germain ce 8 mai au Stade de France, les trois musiciens appellent à "croquer le Parisien".

"On a l'envie sous les crampons"

Installé au bar le Barbatruc, le chanteur commande d'abord un "Chambly", "il n'y en a plus", rétorque le barman. Avec l'écharpe aux couleurs des Herbiers autour du cou, le chanteur demande du coup un "Parisien" : un sandwich jambon-beurre à 10 euros (!). Et il entonne ensuite, sous l'air de "Mangez-moi, mangez-moi", de Billy Ze kick, une chanson d'encouragement aux footballeurs des Herbiers.

"Mangez-les, mangez-les, mangez-les, chante David Billaud. On est plus petits, on n'a pas les Qataris, on n'a pas les millions, mais l'envie sous les crampons." Le clip se termine avec des supporters des Herbiers, venus chanter avec Papa Cake Corporation dans au Barbatruc.