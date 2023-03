VIDÉO - Coupe de France : la folle soirée des supporters du FC Annecy, vainqueur de l'OM en quart de finale

Ils n'étaient qu'un petit millier de supporters des Rouges, au milieu de la vague bleu et blanc des plus de 60.000 supporters de l'OM , mercredi soir, au stade Vélodrome. Mais, dès le début de la rencontre, dans le parcage, derrière les filets, les grilles, l'ambiance est énorme. Les 1.000 supporters des Reds donnent tout. Les sept heures de bus valaient le coup . C'est le rêve, cette ambiance au Vélodrome ! Une première pour Marie, qui se réjouit "c'est dingue cette ambiance... Dingue !". À la mi-temps, l'OM mène 1 à 0, mais le moral des troupes tient bon "Ils peuvent en mettre au moins un, on y croit au FC Annecy", "on va se refaire, on va gagner" hurle Céline au milieu du bruit, assourdissant. Et ils ont raison les supporters, d'être derrière leur équipe.

ⓘ Publicité

Retour du vestiaire. Tout bascule en début de seconde période. Deux buts des siens. Annaëlle, qui a séché les cours pour venir assister au match et soutient les Reds depuis deux ans, le maillot sur les épaules, n'en revient même pas. "C'est magique ! Je ne m'y attendais pas du tout. Deux - un ? C'est incroyable, c'est in-cro-y-able" explose-t-elle de joie.

loading

Mais voilà, égalisation de l'OM à une poignée de secondes de la fin du temps réglementaire. Stress énorme. On a bien cru que notre cœur allait lâcher. Mais, au bout, c'est la victoire.... inoubliable !

"C'était incroyable, on y a cru jusqu'au bout, je n'ai plus de voix !"

"On est passé par tous les états, surtout quand il y a eu les tirs au but. C'est irréel, c'est magique, c'est le football, c'est la magie de la Coupe. C'est dingue. Franchement, c'est dingue ! D'ailleurs, j'ai eu plus de voix. C'est incroyable.... Pour moi, c'est vraiment un beau match. C'est gravé à vie, on n'oubliera jamais !" ont-ils explosé à la fin du match, au micro de notre reporter, Mélanie Tournadre.

loading

La fête a d'ailleurs continué pendant près d'une heure dans le parcage. Après le match, les supporters du FC Annecy ont profité, seuls, dans ce Vélodrome, avant de sortir dans la cité phocéenne, chanter leur joie jusqu'à une heure avancée de la nuit.

La "honte" pour les Marseillais

Dans le camp des supporters marseillais, en revanche, le mot qui revenait sur toutes les lèvres, c'est la "honte". Certains ont même qualifiés ce match de "faute professionnelle", taxant la deuxième mi-temps de "catastrophique". "La belle claque qu'on se prend ce soir. Franchement, je n'y croyais pas du tout. J'ai mal au cœur ! Quand tu mènes un zéro et que tu ne marque pas le deuxième but. Après, voilà, l'autre équipe prend confiance" se désole l'un. La victoire contre Rennes, puis l'élimination éclatante du PSG en 8e de finale de la Coupe de France, rendent cette défaite encore plus amère "on a ce qu'on mérite, quand tu as un match comme ça, tu dois faire 3 ou 4 à zéro, tu ne dois pas te faire éliminer comme ça, surtout quand tu as la chance inouïe d'avoir de si bons tirages" analyse un autre. "Y a même pas les mots" enchaîne un autre supporter, dépité, en regardant le parcage d'à côté, où les supporters d'Annecy faisaient encore la fête, "regarde les neuf cents là, en train de se moquer de nous... dans le Vélodrome ! Mais tu as envie de pleurer".

loading

Désormais, les supporters de Marseille sauront où se trouve Annecy sur la carte de France. Une belle leçon... de football et de géographie.