VIDEO - Coupe de France : les supporters nantais confiants

"Ils vont garder la Coupe, du moins, ils vont la garder" pour Jean-Yves, supporter nantais installé désormais à Montpellier. Pour Julien : "on a bien battu Lens et Lyon, on peut bien battre Toulouse". Alors que le FC Nantes jouera samedi soir sa deuxième finale de Coupe de France d'affilée, à quelques jours du match, les supporters rencontrés mardi à l'entraînement public , croient en les chances de leur équipe.

Pourtant, les hommes de Kombouaré ne sont pas dans une spirale positive en championnat avec des prestations inquiétantes face à Auxerre et Troyes. Les Canaris sont premiers non relégables à égalité de point s avec Brest, grâce à une meilleure différence de buts. Mais "c'est au bord du gouffre qu'on est les meilleurs", selon Solène, venue de Redon (Ile-et-Vilaine).