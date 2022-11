VIDÉO - Coupe du monde au Qatar : "tu te retrouves hors du temps", confie un supporter rémois sur place

Faker, médecin rémois et fan de football, est au Qatar pour encourager les Bleus et vivre sa passion.

"Les gens sont du monde entier. Je pensais jamais visiter un pays comme l'Uruguay, le Ghana ou la Corée du Sud", nous raconte Faker, supporter des Bleus et médecin à Reims. Il a pris un billet d'avion pour se rendre au Qatar, pays hôte de la coupe du monde de football en cette fin d'année 2022. Il raconte, pour France Bleu Champagne Ardenne, l'ambiance sur place.

"Le match entre la Corée du Sud et le Ghana, sincèrement, c'est le plus beau match que j'ai vu depuis le début de la compétition. Il y a avait plein de Coréens dans le stade. Très sympa, ils sont venus pour le match. Ils ont pris des buts, ils étaient déçus et je les voyais prier pour que leur équipe marque le troisième but pour égaliser face au Ghana", détaille encore Faker.

VIDÉO - L'ambiance au Qatar, un jour de match

Faker a pu assister à la deuxième victoire des Bleus face au Danemark (ndlr : 2 buts à 1). Il aura la chance d'assister, ce mercredi après-midi, au troisième et dernier match de poule de l'équipe de France face à la Tunisie. "Un match particulier pour moi parce que je suis né en Tunisie. Mais je viens surtout pour l'équipe de France. Je pense que les deux équipes auront envie de gagner. Mais il faut que l'équipe de France ne perde pas pour rester sur une bonne dynamique avant les huitièmes de finale", dit-il, des étoiles dans les yeux et très heureux de vivre un rêve éveillé pour un fan de football.

Faker a pu également assister à la victoire du Portugal, 2 à 0, face à l'Uruguay. - Faker