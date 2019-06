VIDÉO | Coupe du monde féminine 2019 - Amel Majri : "On met la barre haute"

Paris, France

Amel Majri est sûrement la meilleure milieu gauche du monde. Âgée de 26 ans, la Lyonnaise a un CV long comme le bras et une armoire à trophées à faire pâlir les plus grands sportives et sportifs du monde entier. La native de Monastir (Tunisie) à remporté cinq fois la Ligue des Champions, neuf titres de championne de France et on ne compte pas les coupes de France (7). A quelques heures du coup d'envoi de la Coupe du monde (7 juin au 7 juillet), la joueuse de l'OL s'est confié au micro de RadioFrance.

"Les 47.000 spectateurs on les a voulus, souhaités"

Quel est l’objectif pour l’équipe de France ?

"Comme toute joueuse de n’importe quelle nation, l’objectif c’est d’être en finale. Quand on y sera, on voudra bien sûr gagner ce Mondial ! Mais l’objectif primordial, c’est d’atteindre la finale, on met la barre haut. On sait psychologiquement qu’il y a des étapes à franchir, à commencer par le fait de sortir des phases de poule. Mais au fond de nous, on veut la finale."

C’est quoi, ces étapes à franchir ?

"On sait qu’il n’y a pas de matches faciles, que les autres nations ont aussi évolué. Avant d’aller en finale, il va falloir passer des étapes, être concentrées. Tout le monde nous parle, du Groupama (le stade de la finale à Lyon le 7 juillet prochain, ndlr), des garçons qui ont gagné la Coupe du monde. Oui, bien sûr, c’est l’objectif mais avant cela il faut passer les poules, vouloir passer en huitième et ça ne va pas se faire tout seul."

Comment abordez-vous le match d’ouverture au Parc des Princes, devant 47.000 spectateurs ?

"Ça dépend des joueuses. Je pense vraiment que nous sommes préparées à ça. C’est vrai que les premiers matchs, on n’ose pas toujours se livrer. Mais il faut jouer chaque match comme une finale. Mais franchement, les 47.000 spectateurs on les a voulus, souhaités. S’il n y’avait pas 47.000 spectateurs au Parc des Princes, on serait écœurée. On est chez nous, prenons le positif, pas le négatif !"

