VIDÉO - Coupe du monde féminine 2019 : qui sont les équipes favorites ?

Quelles sont les équipes favorites ? À l'occasion du Mondial féminin de football qui commence ce 7 juin, notre consultante Nadia Benmokhtar nous livre ses pronostics.

Nadia Benmokhtar est la consultante France Bleu pour la Coupe du monde féminine qui s'ouvre ce vendredi 7 juin et notamment pour les matches de l'équipe de France de football. Elle nous livre les cinq équipes qui ont, selon elles, le plus de chances de remporter ce Mondial de foot féminin organisé en France.

Le dispositif "France Bleu avec les Bleues"

Grâce aux équipes près de chez vous, France Bleu vous fait vivre cette Coupe du monde 2019 qui se déroule dans neuf villes : Grenoble, Le Havre, Lyon, Montpellier, Nice, Paris, Reims, Rennes et Valenciennes. Tous les matches de l'équipe de France sont à vivre en direct et en intégralité sur l'antenne de France Bleu et sur francebleu.fr en Facebook Live et sur Periscope avec :