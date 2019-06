VIDÉO | Coupe du monde féminine 2019 - Valérie Gauvin : "Moi, j'ai envie de la gagner"

Paris, France

Du haut de ses 23 ans - qu'elle a fêtés le samedi 1er juin avec ses coéquipières à Clairefontaine -, Valérie Gauvin va participer à sa première Coupe du monde. L'attaquante de Montpellier (D1F) sera l'une des joueuses à suivre lors de ce Mondial 2019. Et dans l'entretien qu'elle a accordé à Radio France, la native de Sainte-Clotilde à la Réunion, a clairement affiché ses ambitions.

"J’ai envie de la gagner cette Coupe du monde"

Quel est l’objectif de l’équipe de France sur cette coupe du monde ?

"Pour ma part, j’ai envie de la gagner cette Coupe du monde. On est des compétitrices, on est chez nous, on veut la gagner. Lors d’une compétition, on veut faire le maximum. On n’est pas là pour regarder les autres équipes. On a pas mal échangé à ce sujet avec le staff. Si chaque équipe qui rentre dans une compétition n’a pas envie de terminer première, ça ne sert à rien de la jouer. Du coup, on est tous dans cette optique-là et on veut améliorer encore les petits détails."

Est-ce que vous avez regardé le tableau, avec l’éventualité d’un quart de finale face aux Etats-Unis, championnes du monde ?

"Pour ma part, oui j’ai regardé le tableau. Si on veut aller au bout, il faudra battre toutes les équipes. Donc quoi qu’il arrive, qu’on les joue en quart ou en finale, il faudra les battre, les Américaines. Donc je pars du principe que c’est à nous de nous concentrer sur notre jeu. Il faudra être bien sur le terrain, bien dans notre jeu, efficace pour battre les équipes une par une."

Le fait que les garçons soient champions du monde, c’est stimulant ou c’est une pression supplémentaire ?

"Je pense que c’est une bonne pression. On veut avoir la même chose, la première étoile pour nous. Ça nous donne une vision des choses joyeuses, un objectif en plus mais franchement pas une pression. Et l’idée c’est de donner le meilleur sur le terrain pour aller au bout."

Le dispositif "France Bleu avec les Bleues"

