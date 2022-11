VIDÉO - Coupe du monde : "La défense centrale, le secteur qui m'inquiète le plus", déclare Éric Rabesandratana

Le ballon d'or Benzema, le phénomène Mbappé, l'indéboulonnable Antoine Griezmann, les jokers de luxe Ousmane Dembélé et Kingsley Coman, ou encore l'éternel Olivier Giroud. L'attaque de l'équipe de France a de quoi donner des sueurs froides à l'ensemble des nations qualifiées pour le Mondial 2022 au Qatar. Mais force est de constater un déséquilibre important avec les autres secteurs de jeu.

ⓘ Publicité

loading

Touché par une épidémie de blessures, le groupe tricolore composé par Deschamps connaît de fortes disparités. Au milieu, Paul Pogba et N'Golo Kanté ne seront pas de la fête, comme annoncé de longue date. En défense, Deschamps devra se passer de Prisnel Kimpembe , qui a déclaré forfait juste avant le départ et devra croiser les doigts au sujet de Raphaël Varane, qui revient de blessure.

Le sélectionneur des Bleus a donc fait avec les "moyens du bord" en décidant d'appeler des novices pour compléter le groupe des 26. Seulement dix champions du monde dans cette liste, aucun au milieu de terrain, et douze joueurs comptant chacun moins de 10 sélections. Les champions du monde en titre entament donc ce Mondial avec une équipe rajeunie et en partie inexpérimentée au niveau national.

À lire aussi Équipe de France : découvrez la liste des joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour la Coupe du monde

"Il n'y a pas de véritables défenseurs centraux"

De quoi inquiéter Éric Rabesandratana, consultant football pour France Bleu et ancien joueur du PSG. "J'ai du mal à me faire une idée par rapport à ce groupe parce que je trouve qu'il y a quand même un certain déséquilibre", analyse l'expert. "Il y a beaucoup de défenseurs mais je trouve qu'il n'y a pas de véritables défenseurs centraux". Pour Éric Rabesandratana, s'il y a bien des défenseurs combinant les qualités pour jouer au centre et sur les côtés, "il n'y a pas de défenseurs centraux de métier, à part Varane mais on ne sait pas trop ce que ça va donner".

Le monégasque Axel Disasi a été appelé à la dernière minute pour remplacer Kimpembe mais il s'agit de la première sélection pour le joueur de 24 ans. "Je reste sur ma fin concernant les choix de Deschamps en défense, c'est le secteur qui m'inquiète le plus", indique le consultant.