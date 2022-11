VIDÉO - Coupe du monde : quelles sont les équipes favorites et celles qui peuvent créer la surprise ?

L'équipe de France réussira-t-elle l'exploit de conserver son titre de Championne du monde ? Rien n'est moins sûr lorsqu'on regarde dans l'histoire. Deux équipes seulement ont réussi à remporter la Coupe du monde deux éditions de suite : l'Italie (1934 et 1938) et le Brésil (1958 et 1962). Autre statistique qui ne joue pas en la faveur des Bleus, aucun tenant du titre des trois précédentes éditions n'a réussi à sortir de la phase des poules...

Grâce sa ligne d'attaquants stratosphériques, l'équipe de France est malgré tout annoncée comme l'une des favorites de ce Mondial 2022 mais la concurrence sera rude. Les Bleus, qui jouent leur premier match contre l'Australie mardi, sont arrivés au Qatar, comme la plupart des concurrents. Pour Éric Rabesandratana, consultant football pour France Bleu et ancien joueur du PSG, deux nations sortent du lot et s'annoncent comme les grandes favorites : le Brésil et l'Argentine. Fin connaisseur de l'équipe parisienne, l'expert est le témoin direct de la grande forme de l'Argentin Lionel Messi et du Brésilien Neymar. "Ils sont actuellement très en forme", estime-t-il.

L'Argentine arrive en forme

En Argentine en effet, les attentes sont immenses pour des supporters qui rêvent de voir Leo Messi enchaîner avec le Mondial après avoir enfin remporté la Copa America en 2021. Un sacre qui lui permettrait de rejoindre un peu plus dans la légende Diego Maradona. Mais dans une interview, Messi a tenté de tempérer l'enthousiasme de ses compatriotes : "Nous allons là-bas pour nous battre mais nous ne serons pas champions d'entrée comme le pensent les Argentins. Le Brésil, la France et l'Angleterre sont un peu au-dessus du reste", juge-t-il.

Le Brésil, grand favori

Mais le grand favori cette année, c'est le Brésil de Neymar. La Seleção, recordman du nombre de titres (5) est arrivée en grande forme à Doha. L'équipe est actuellemen en tête du classement Fifa et possède des atouts indéniables, surtout en attaque : Neymar très en forme avec le PSG, Vinicius Junior qui fait des heureux parmi les fans du Real Madrid ou Gabriel Jesus (Arsenal). Le Brésil peut également compter sur une défense solide et expérimentée avec Thiago Silva, Marquinhos et Dani Alves. L'équipe fera tout pour faire oublier le fiasco de 2014 et l'humilitation à domicile face à l'Allemagne (7-1).

Justement, Éric Rabesandratana rappelle qu'il ne faut pas oublier la Mannschaft. "C'est une équipe qui pose toujours énormément de problèmes et qui est capable de créer la suprise. L'Allemagne sera certainement dans le dernier carré", affirme-t-il.

Les outsiders en embuscade

Et si une équipe venait créer la suprise lors de ce Mondial 2022 ? Derrière la favoris, aucun complexe pour une brochette d'outsider dont les Pays-Bas, triples finaliste malheureux (1974, 1978 et 2010) et éternels candidats au titre. Idem pour le Portugal de Cristiano Ronaldo. Il s'agit sûrement de la dernière chance pour l'attaquant d'espérer remporter ce titre. Mais CR7 est en crise avec son club de Manchester United et manque de temps de jeu. Il sera épaulé par une équipe regorgeant de talents : João Cancelo, Danilo Pereira, Pepe, Rúben Dias, Nuno Mendes, Bernardo Silva, Rafael Leão, Joao Félix...

Les favoris devront également se méfier de l'Angleterre, demi-finaliste en 2018 et finaliste malheureux du dernier Euro et de l'Espagne, demi-finaliste du dernier Euro. Mais la sensation du Mondial 2022 pourrait bien venir d'une équipe africaine. C'est ce que veut croire Éric Rabesandratana. "Je place beaucoup d'espoir en l'équipe du Sénégal, affirme le consultant football de France Bleu. Elle a peut-être l'équipe la plus compétitive même si Sadio Mané risque de ne pas jouer au début de la compétition. Mais s'il est capable de se remettre physiquement, cela peut être un vrai atout pour l'équipe".

Enfin, il faudra toujours garder un oeil sur la Belgique, demi-finaliste en 2018, avec à sa tête un Eden Hazard certes vieillissant mais toujours dangereux. Coup dur pour le Diables rouges avec la blessure de Romelu Lukaku, toujours incertain.