VIDÉO. Découvrez les nouveaux maillots du FC Sochaux-Montbéliard

De nouveaux maillots tant attendus par les supporters des jaune et bleu. Ils ont été dévoilés ce jeudi, au stade Bonal, par le FC Sochaux-Montbéliard, un petit jour avant le déplacement de l'effectif en région parisienne pour leur premier match National 1.

Ces nouveaux maillots, signés Eldera, équipementier du club, rappelleront à certains ceux d'il y a vingt ans, période à laquelle le FCSM remportait la Coupe de la Ligue.

Pas question de renoncer aux couleurs emblématiques du club : le jaune et le bleu. Même sur le maillot extérieur, majoritairement blanc, et sur le maillot du gardien, rose, une bande jaune et bleu est visible. Petit détail d'importance sur ces nouveaux maillots : la présence du drapeau franc-comtois.

"On va tâcher de faire avancer le club" - Sandro Nardis

Un attachement au territoire qui tient à cœur au club, maintenant qu'il est revenu entre les mains du duo Plessis-Wantiez. Le nouveau partenaire principal du FCSM, et nouveau sponsor maillot, y tient tout autant. "Je suis très attaché à mes racines franc-comtoises", assure Sandro Nardis, président du groupe EIMI, dont le nom figure au centre des maillots du club. "Je suis né à Montbéliard, mon grand-père était ouvrier chez Peugeot et a joué en troisième division à l'époque au FC Sochaux", ajoute le sponsor de longue date du club.

Ce nouveau partenariat, "on l'a voulu plus fort, pour pouvoir soutenir économiquement le club, qui en a bien besoin", poursuit Sandro Nardis, qui était accompagné de son père Bartolino à Bonal, pour l'officialisation des maillots. "On aura un peu plus de visibilité, mais c'est pas ce qui nous motive le plus. L'important c'est d'être tous unis aujourd'hui et de faire bloc de manière à lui redonner ses lettres de noblesses", argumente-t-il avant de conclure : "on va tâcher de faire avancer le club".