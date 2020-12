VIDÉO - "Découvrir la Ligue 1, un rêve de gosse", le footballeur Cédric Cambon dans 100% Loiret Sport

Pendant les vacances de Noël, vous avez rendez-vous avec 100% Loiret Sport. Nous allons à la rencontre d'une sportive ou d'un sportif du Loiret qui nous livre son parcours, sa vision sur cette année écoulée et de petites anecdotes. Ce mardi, le footballeur ancien orlénanais Cédric Cambon.

Pendant les vacances de Noël, France Bleu Orléans vous propose un nouveau rendez-vous sportif : 100% Loiret Sport. On va à la rencontre de sportives et sportifs du Loiret pour qu'ils nous livrent leur parcours, leur vision de cette année compliquée et quelques anecdotes. C'est à découvrir en vidéo et sur l'antenne de France Bleu Orléans à 18h15 du lundi au vendredi jusqu'au 1er janvier. Rencontre ce mardi avec l'ancien défenseur orléanais Cédric Cambon.

Son parcours

Cédric Cambon a été formé à Montpellier, où il fait une saison en professionnel là-bas. En 2007, il part en Bulgarie pendant un an et demi, "une expérience plutôt sympa", dit-il. Après ça, en 2009, il revient à Evian Thonon Gaillard, en National à l’époque et qui fait les montées successives en Ligue 2 et Ligue 1. "J’ai passé quatre ans de plus là-bas en Ligue 1 jusqu’en 2015 au moment de la descente", les plus belles années de sa carrière nous confie-t-il. Il prend ensuite la direction du Havre en Ligue 2 pendant deux ans et en 2017 il arrive enfin à l’US Orléans pendant trois saisons.

Son passage à l'USO

À la fin de son contrat avec l'US Orléans, Cédric Cambon veut rester et continuer. "Quand la décision a été prise au club de ne pas mon conserver, là ma réflexion a été différente", affirme l'ancien défenseur. Il fallait partir. Mais finalement, après réflexion et après s'être établi dans la région, Cédric Cambon ne voulait plus faire de sacrifices et décide avec sa famille de rester. "Aujourd’hui, j’en suis heureux et je n’ai aucun soucis avec ça", sourit-il.

L'association "Un jour Meilleur"

Même s'il ne joue plus, il a de quoi largement s'occuper aujourd'hui. L'ancien défenseur a lancé en 2016 avec sa compagne l'association "Un Jour Meilleur", pour soutenir les enfants atteints de cancer et de leucémie. "Le but de l’association est d’accompagner les enfants qui sont malades, sur l’hôpital d’Orléans dans le service oncologie, de réaliser leurs rêves, de les accompagner sous forme de manifestation, de petits cadeaux, de petites attentions", décrit Cédric Cambon, "on a réalisé pas mal de rêves, on a envoyé une famille à Disney, au Parc Astérix, au Zoo de Beauval", conclut l'ancien Havrais.