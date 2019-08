[VIDÉO] : des jeunes footballeurs en stage avec le Real Madrid à Saint-Sulpice-de-Royan

Saint-Sulpice-de-Royan, France

Le Real Madrid, le plus grand club du monde selon le magazine France Football, organise un stage de football cette semaine à Saint-Sulpice-de-Royan en Charente-Maritime. C'est en fait un partenariat avec le Football club Porte d'océan 17, celui de Saint-Sulpice. Il s'adresse aux enfants de 6 à 17 ans. Au programme pour les 15 filles et 78 garçons : deux entraînements par jour avec des entraîneurs formés aux techniques et à l'esprit du club madrilène.

Les enfants, répartis en six groupes d'âge, courent partout sur le terrain, changent d'exercice, se donnent à fond. Ils font exactement les mêmes exercices qu'à l'école de football du Real Madrid dans la capitale espagnole. Pour cela, ils utilisent même de la haute technologie pour suivre les déplacements et le rythme. C'est donc un stage presque comme les pros. Klara est une joueuse de 14 ans, et pour elle les entraînements du stage sont différents de ceux pendant l'année : "là, c'est plutôt la balle, les déplacements avec la balle, apprendre à réagir quand le ballon arrive. C'est différent par rapport aux entraînements, vu qu'on travaille avec le Real Madrid, c'est plus professionnel." Ce qui change aussi, c'est le regard des entraîneurs sur les jeunes. Ils vont les pousser à se donner au maximum. Jean-Luc Bolatti, le responsable du FCPO 17 qui a organisé le stage explique que ce qu'ils recherchent, ce sont des enfants qui se donnent et qui veulent apprendre.

Un apprentissage grâce aux nouvelles technologies

Une excellence dans l'apprentissage qui passe par les nouvelles technologies. GPS pour suivre les déplacements des joueurs, caméra pour filmer l'entraînement depuis le ciel et le regarder après. Mais pour le chef des entraîneurs, Nil, ces technologies ne sont pas le plus important. "Pour nous, ce n'est pas important que les enfants aient le meilleur tir, la meilleure résistance. Non, pour moi le plus important, c'est que les enfants s'amusent", assure ce jeune entraîneur espagnol.

Un stage pour mélanger tous les milieux

L'équipe d'entraîneurs a été formée aux valeurs du Real : dépassement de soi et plaisir dans le jeu. Mais c'est aussi être ouvert à tous. Ce qui a plu à Jean-Luc Bollati, le responsable sportif du FCPO 17 qui a monté le projet. "Il y a une diversité d'enfants qui viennent de partout, de tous les clubs, de tous les niveaux, de toutes les régions. Les enfants qui sont inscrits ici sont de tous niveaux sociaux et c'est ce qui est très bien. C'est un stage qui est ouvert aux enfants de 6 à 17 ans, filles et garçons, licenciés ou non. C'est ça qui est très important. Tout le monde peut s'inscrire. En plus, ici, on voit tous les enfants habillés en blanc, la couleur du Real, et on ne différencie rien ni personne. Tout le monde est mélangé. C'est pour ça que c'est très très très important aussi pour nous parce que ça correspond tout à fait au développement socio-éducatif que nous menons ici au travers du FCPO 17", raconte-t-il.

Une détection pour les meilleurs

Les meilleurs pourront aller à un autre stage à Paris. S'ils sont remarqués, ils auront la chance d'aller à un dernier stage au stade Santiago-Bernabéu à Madrid. Et s'ils ne deviennent pas champions, les enfants auront en tout cas la tenue complète du Real Madrid, un ballon et un certificat du club. De beaux cadeaux qui vont sans doute leur faire aimer encore plus ce club.