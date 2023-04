VIDÉO - 100 jeunes footballeurs formés par la Fondation du Real Madrid dans le Sud-Mayenne

C'est l'un des meilleurs clubs de foot au monde : le Real Madrid est en Mayenne cette semaine. La Fondation du club espagnol organise un stage du lundi 17 à vendredi 21 avril, à Craon, au stade Maurice Courné. Des jeunes âgés de 7 à 16 ans y participent, des garçons et des filles : ils sont 100 au total et sont Mayennais pour la plupart d'entre eux mais certains stagiaires viennent également du Maine-et-Loire. Ils n'ont pas eu la chance de rencontrer les stars du Real, comme Karim Benzema ou Eduardo Camavinga mais ils ont pu être formés par les éducateurs de la Fondation madrilène.

5 jours inoubliables sous les couleurs du maillot blanc du Real

Les jeunes s'entraînent 4 heures par jour et apprennent les valeurs d'excellence du Real Madrid : le respect entre joueurs, l'attitude ou encore le comportement. "C'est une chance de faire le stage du Real Madrid parce que ça n'arrive pas tout le temps", sourit Jules, 12 ans, licencié au sein du club de foot de Ballots. À ses côtés, Samuel confie avoir des "étoiles dans les yeux". La plupart de ces apprentis footballeurs rêvent un jour d'intégrer un club aussi prestigieux que le Real Madrid.

Beaucoup d'entre eux sont admiratifs du parcours des joueurs, comme Karim Benzema. "Benzema est un grand joueur de foot, avec tous ses Ballons d'or. Il a dû beaucoup travailler pour arriver où il est et j'aimerais bien lui ressembler un jour", affirme Inaya, une des huit filles qui participent à ce stage.

Le stage coûte 350 euros par personne et inclut 4 heures d'entraînement par jour, le repas du midi et la tenue complète du Real. Les stagiaires repartent avec le maillot blanc, le short, les chaussettes et la gourde du club de foot espagnol.

L'un de ces jeunes footballeurs va également remporter une formation de plusieurs jours, entièrement financée par le Real Madrid. Le club madrilène prendra en charge le transport et l'hébergement d'un adulte pour accompagner l'enfant sélectionné.

gagne 5 jours au centre de formation avec un de ses parents

