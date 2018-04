Les Herbiers, France

Un soutien de plus pour le VHF, le club de football des Herbiers, qui dispute ce mardi une demi-finale historique : celle de la Coupe de France, à la Beaujoire, contre Chambly, club picard qui évolue aussi en National. Alors que le chanteur vendéen Philippe Katerine a sorti la semaine dernière un clip de soutien aux Herbretais, les quadragénaires du Papa Cake Corporation y sont allé de leur chanson et de leur clip, en parodiant le chanteur.

"Laissez-moi manger mon Chambly"

La vidéo a été visionnée plus de 30.000 fois sur Youtube, et leur chanson parodie La Banane, chantée par Philippe Katerine. Elle s'intitule Manger mon Chambly, en référence au célèbre flan. Le chanteur, David Billaud, prévient : "Laissez-moi manger mon Chambly avant d'aller à Paris", au Stade de France, pour la finale qui se disputera le 8 mai contre le PSG ou Caen, l'autre affiche de cette demi-finale.

Avec leur projet musical, les trois copains, David Billaud, Florent Landreau et Laurent Goubiou, mettent en scène la quarantaine, avec une nostalgie de la vingtaine. Les Vendéens ont aussi sorti une parodie de Bob Marley, Buffalo Soldiers, dans laquelle ils mettent en scène leurs enfants, masqués... "pour les préserver", explique le pianiste Florent Landreau.

Le Papa Cake Corporation devrait sortir un troisième clip avant la demi-finale qui se dispute ce mardi 17 avril à 21h. Un match et un avant-match à vivre en direct et en intégralité à partir de 19h sur France Bleu Loire Océan et francebleu.fr.