VIDEO - Deux supporters du Nîmes Olympique écrivent une chanson pour soutenir les Crocos

Ils s'appellent Mika et Brice, ont une trentaine d'années, habitent dans la Vaunage et sont fans du Nîmes Olympique. "Nous sommes abonnés depuis 2016" lâchent-ils. Membres du groupe de supporters Némausus 2013, ils viennent composer une chanson pour soutenir les Crocodiles. Au départ, c'est Mika qui a été inspiré. "J'avais en tête le titre Allez Nîmois, j'ai pris ma guitare et j'ai trouvé les accords". Puis, quelques jours plus tard, ils écrivent ensemble les paroles.

On a posé des mots. Fumigènes, grinta, pression, coeur et le tour était joué - précise Brice

Six couplets

Le titre dure 3 minutes 15. Il y a six couplets. "On voulu raconter l'histoire récente du Nîmes Olympique et évoquer la passion des supporters nîmois" affirme Brice. Privés de stade à cause du Covid-19, cette chanson est pour eux un exutoire. "Modestement, j'espère que les supporters l'auront en tête et que les joueurs l'écouteront pour se motiver. On est à fond derrière eux" conclut Brice.

Le titre "Allez Nîmois" suscite la curiosité. Mis en ligne sur leur page Facebook, plus de 1.600 personnes l'ont visionné dès le premier jour.