Après avoir évoqué l'écart de conduite d'Hugo Lloris, "DD" est revenu sur ce premier rassemblement depuis le sacre mondial en Russie . En marge de l'annonce jeudi des 23 Bleus retenus pour les matches de la Ligue des Nations en Allemagne (jeudi 6 septembre) et face aux Pays-Bas (dimanche 9 septembre), Didier Deschamps s’est confié à France Bleu au micro de Jacques Vendroux, le patron des sports. de Radio France.

Le sélectionneur de l'équipe de France est heureux de retrouver les mêmes champions du monde, tous rappelés, à l'exception de Steve Mandanda (blessé) : "Si les 23 avaient été aptes j'aurais pris les 23."

Et de préciser : "Il y a toujours de l'affect, un peu de reconnaissance aussi car ils le méritent." Et de préciser : "Ils n’auront pas de garantie à vie mais je suis pas là pour ça."

Et de souligner l'importance de retrouver Clairefontaine ensemble : "C’est important de rentrer et c'est notre premier contact au Stade de France devant notre public".

Après avoir permis à la France de remporter la deuxième Coupe du monde de son histoire en battant la Croatie en finale (4-2) le 15 juillet 2018, le sélectionneur des Bleus est l’invité de Stade Bleu ce dimanche 2 septembre à partir de 19h.

Champion du monde en 1998 et d'Europe en 2000 en tant que capitaine, Didier Deschamps est devenu le troisième homme sacré en tant que joueur et sélectionneur, après Mario Zagallo (Brésil) et Franz Beckenbauer (Allemagne).