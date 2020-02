VIDÉO - Dimitri Payet craque pour féliciter ses camarades qui ont gagné face à Lille

Marseille, France

Il n'était pas de la partie à Lille ce dimanche soir pour cause de blessure, mais Dimitri Payet n'a pas manqué la performance de ses camarades. La victoire 2-1 des olympiens lui a donné le sourire et l'envie de féliciter ses copains en se lâchant. Il a donc publié une story Instagram drôle...

Dans cette vidéo, on voit la star de l'OM qui se filme chez lui à Marseille avec le filtre chien sur la tête (petit nez et oreilles sur sa casquette), il prend une voix très aiguë : "Oui mes bébés d’amour, on l’a fait. Oui mes soldats, c’est un énorme coup".

Et ce n'est pas fini, il poursuit avec une véritable déclaration pour ses chouchous de la soirée et une voix toujours aussi perçante : "Amavi, ce soir je t’aime. Tu m’as fait rêver. Rebelote avec Kamara. Oh Kamara. Oh Benedetto, Germain, le duo. Un dernier mot pour le gardien Steve Mandanda... Mandandaaaaaaa" crie Dimitri Payet qui ne cache pas sa joie... Espérons qu'il retrouve vite la forme !