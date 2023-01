VIDÉO | Et si le but amateur de l'année 2022 avait été marqué par un footballeur mayennais ?

"Mieux que le Prix Puskás" ironise So Foot. Le magazine spécialisé dans le football, avec l'application Rematch, a compilé les dix plus beaux buts inscrits en 2022 dans le football amateur. Et parmi eux, deux ont été inscrits par des Mayennais.

Un milieu de terrain du Stade Mayennais d'abord, avec un splendide lob marqué en coupe de France contre la Patriote Brûlonaise (Sarthe).

Un défenseur central du FC Château-Gontier est aussi à l'honneur avec une lourde frappe aux 25 mètres , envoyée après un corner dégagé (face au club de Mouchamp-Rochetr en Vendée).

Vous pouvez encore élire le plus beau but de l'année 2022 dans le football amateur sur le site internet de So Foot . Pour l'instant les deux réalisations mayennaises arrivent en tête des suffrages !