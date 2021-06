VIDÉO - Euro de football : l'avis de notre consultante Nadia Benmokhtar avant France-Allemagne

L'équipe de France entre en piste ce mardi 15 juin dans l'Euro de football avec un premier match face à l'Allemagne. A quelques heures de la rencontre, la consultante de France Bleu, Nadia Benmokhtar, livre ses impressions sur les Bleus et leurs adversaires.

Il aura fallu patienter un an de plus que prévu mais ça y est, les Bleus jouent leur premier match de l'Euro de football ce mardi soir. A partir de 21 heures, l'équipe de France va se jauger face aux redoutables allemands. Points forts et points faibles des uns et des autres, attentes sur le premier match, interrogations... la consultante football de France Bleu, Nadia Benmokhtar, livre dans notre vidéo ses impressions à quelques heures du coup d'envoi.

Les Bleus doivent s'attendre à un combat musclé contre les Allemands

Les Bleus et leur attaque de feu débutent l'Euro par un sommet d'emblée : l'Allemagne, à domicile, à Munich, devant 14.000 spectateurs. Comme les Français, les Allemands font partie du peloton des favoris pour le titre et comptent bien détrôner le Portugal, également dans ce très relevé groupe F. Le choc de ce soir oppose les champions du monde 2018 à leurs prédécesseurs de 2014, éjectés dès le premier tour du dernier Mondial mais semble-t-il requinqués par le retour des anciens Thomas Müller et Mats Hummels et par une préparation réussie.

Le gardien Manuel Neuer refuse d'ailleurs de croire qu'une victoire allemande serait une surprise : "Nous arrivons la tête haute, et nous ne nous voyons pas comme des outsiders, nous voulons absolument gagner ce match à Munich, chez nous". Le défenseur allemand Antonio Rüdiger a lui fait monter la température en appelant ses équipiers à jouer "sale, pas toujours gentil, gentil", quitte à "envoyer un message... et tôt" dans le match.

Un duel historique de haute volée

France-Allemagne ranime toujours les souvenirs douloureux de Séville-82 et Guadalajara-86, mais les Français ont su renverser la vapeur depuis le quart du Mondial 2014 gagné 1-0 par la Mannschaft : deux matches nuls et trois victoires tricolores ont suivi, dont celle en demi-finale de l'Euro-2016 (2-0). Antoine Griezmann, héros tricolore ce jour-là avec un doublé, sera opérationnel après avoir soigné ces derniers jours un mollet douloureux. Le trio d'attaque qu'il forme avec Kylian Mbappé et Karim Benzema, touché à une cuisse la semaine passée mais également remis sur pied, porte les espoirs français. Côté français, entre 2.000 à 2.500 supporters sont attendus mardi à l'Allianz-Arena.

Les Français doivent terminer dans les deux premiers du groupe F pour être certains d'accéder aux huitièmes de finale. La troisième place peut aussi être qualificative, en fonction de leurs performances.