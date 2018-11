VIDÉO - Hugo Lloris sur le public français : "C'est vraiment le 12e homme"

Il a accordé de longues minutés à France Bleu au micro de Jacques Vendroux, patron des sports de Radio France. Hugo Lloris est l'invité de Stade Bleu qui sera diffusé ce dimanche 18 novembre (19h-19h30).

Dans cet entretien, le gardien et capitaine de l'équipe de France de football est revenu sur le Mondial 2018, ses idoles et le public français.

"C'est important de se sentir à la maison"

Nommé pour le Ballon d'or 2018, le portier de Tottenham passé par Lyon et Nice, l'assure : "Plus les années avancent et plus on ressent ce soutien et ce rôle joué par les supporters". Âgé de 31 ans, Hugo Lloris a mis en avant le public du Stade de France : "C'est vraiment le 12e homme". Et le portier de souligner l'importance des "Irrésistibles Français", l'association des supporters de équipes de France de football : "Ça fait quelques années maintenant qu'un groupe de supportes s’est mis en place, un kop derrière le but, on les sent".

Et de conclure : "C'est important de se sentir à la maison, de se sentir fort, de se sentir en confiance devant notre public comme on a pu le ressentir dernièrement face à l'Allemagne (victoire de la France 2-1 le 16 octobre, ndlr) où l’ambiance a été rayonnante." A voir si l’ambiance sera de nouveau au rendez-vous au Stade de France pour le match amical face à l’Uruguay le mardi 20 novembre. Avant cela, les hommes de Didier Deschamps essaieront d'assurer leur billet pour les phases finales de la Ligue des Nations en juin face aux Pays-Bas ce vendredi 16 novembre.

Retrouvez l'interview complète de Hugo Lloris dans Stade Bleu ce dimanche 18 novembre entre 19h et 19h30.