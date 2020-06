VIDEO – Football : avant son retour en Ligue 1, le RC Lens fait pelouse neuve

Les entraînements n’ont toujours pas repris à la Gaillette, le centre d’entraînement du RC Lens, mais au Stade Bollaert-Delelis, on prépare déjà le retour en Ligue 1 de football pour la saison prochaine. Depuis la mi-mai, un lourd chantier a démarré pour mettre la pelouse aux normes imposées aux clubs de l’Elite.

Fini les reports de matchs

« On est passés presque de la préhistoire à l’ère moderne » se félicite Philippe Coulon, le directeur technique d’ID Verde, le prestataire du RC Lens (et de beaucoup de clubs européens) pour la pelouse du stade. Grâce d’abord à ces 42 kilomètres de tuyaux alignés sur le terrain qui forment le tout nouveau système de chauffage : la pelouse sera désormais toujours à une température de 12°C. «Cela évitera les reports de matchs » explique Philippe Coulon, « avant un match les officiels viennent prendre la température et si c’est gelé, il y a des amendes qui tombent ».

Par-dessus ce nouveau système de chauffage, c’est une pelouse « hybride » qui sera posée dans les prochaines semaines. Un équipement de pointe pour les Sang et Or. « La rapidité de jeu est influencée par la qualité de la pelouse et les joueurs veulent un outil de travail performant ce qui est logique » affirme encore Philippe Coulon.

Le RC Lens vise le podium des pelouses

Du beau jeu et du jeu sûr pour les joueurs et leurs adversaires invités car une mauvaise pelouse, c’est une pelouse risquée. « Quand la pelouse se dérobe, le joueur ne maîtrise pas tout et ce ne sont pas les crampons qui lâchent mais les ligaments » décrit le responsable d’ID Verde. La pelouse qui est aussi notée en fin de match par les arbitres et les équipes et le classement aura bientôt une influence sur le montant des droits télé pour les clubs. « Nous espérons finir sur le podium » ambitionne Philippe Coulon.

Le chantier devrait se terminer le 2 août pour un match amical avant la reprise du championnat. Le club n’a pas souhaité communiquer le montant des travaux.