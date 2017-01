VIDÉO - Football : l'incroyable but d'Olivier Giroud avec Arsenal

Les joueurs d'Arsenal se sont imposés dimanche soir face à Crystal Palace (2-0), pour le compte de la 19ème journée de championnat. Une rencontre marquée par le but extraordinaire marqué par le Français, Olivier Giroud.

"Le geste d'Olivier Giroud est magnifique, surprenant, spectaculaire et efficace, tout est réuni pour en faire de l'art". C'est ainsi que l'entraîneur d'Arsenal Arsène Wenger a commenté, dimanche soir, ce qui restera sans doute comme l'un des plus beaux buts de la saison outre-Manche. L'international tricolore a ouvert le score peu après le quart d'heure de jeu, en reprenant de volée un ballon adressé par Alexis Sanchez au terme d'une contre-attaque éclair de 60 mètres. À la clé, une magnifique aile de pigeon qui est allée terminer sa course dans la lucarne du gardien de Crystal Palace.

LE BUT DE L’ANNÉE dès le 1er janvier ! 🔥🔥🔥 Olivier Giroud vous souhaite la bonne année 😱😱 EXCEPTIONNEL ! #ARSCRY #PL #happy2017 pic.twitter.com/y5ArqP2VGR — SFR Sport (@SFR_Sport) January 1, 2017

"À l'entrainement, quand il fait ses gammes devant le but, il met des buts spectaculaires, mais je ne l'ai jamais vu en marquer un pareil", a ajouté Arsène Wenger. "En 30 ans de carrière, je n'en ai jamais vu. Avec un ballon si haut et dans le dos, je ne m'en souviens pas".