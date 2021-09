VIDEO - Football : le match Brésil - Argentine arrêté par les autorités sanitaires après cinq minutes

Le match de qualifications pour le Mondial de football 2022 entre le Brésil et l'Argentine a été interrompu par les autorités sanitaires ce dimanche soir : elles reprochent à quatre joueurs argentins de ne pas avoir respecté les protocoles anti covid.

Ils n'ont joué que cinq minutes : le Brésil et l'Argentine ont vu leur match de qualifications pour le Mondial de football 2022 avorté par les autorités sanitaires ce dimanche soir, à Sao Paulo. Une scène surréaliste, dans laquelle des hommes en costume de l'Agence sanitaire Anvisa et des policiers entrent sur le terrain pour siffler la fin du match, sous les regards interloqués des joueurs.

Violation des protocoles anticovid

L'équipe argentine a tenté de parlementer quelques minutes, Messi revêtant même une chasuble de photographe pour aller discuter avec les membres de l'agence sanitaire. Les joueurs ont ensuite fini par regagner le vestiaire. Les Brésiliens sont de leur côté restés s'entrainer sur la pelouse pendant une heure, sans savoir si le match reprendrait ou non. La confédération Sud-américaine de football a fini par indiquer que "sur décision de l'arbitre, le match entre le Brésil et l'Argentine a été suspendu. L'arbitre a fait un rapport à la commission de discipline de la Fifa, qui décidera quels seront les prochaines étapes à suivre."

Les autorités sanitaires reprochent à quatre joueurs argentins, évoluant dans des clubs anglais, d'avoir violé les protocoles sanitaires liés au coronavirus. Giovanni Lo Celso, Emiliano Martinez, Emiliano Buendia et Cristian Romero n'auraient pas déclaré leur passage par le Royaume-Uni dans les deux dernières semaines avant leur arrivée au Brésil, alors que le pays est sur liste rouge en raison du covid. Le président de la Fédération argentine a nié tout "mensonge" de la part des joueurs. "À aucun moment nous n'avons été informés qu'ils ne pourraient pas jouer le match. Nous voulions jouer, et les Brésiliens aussi", a déclaré le sélectionneur argentin Lionel Scaloni.

"Tout le monde a été pris de court. C'est un épisode lamentable, un match Brésil-Argentine est au cœur de l'attention dans le monde entier", a déploré le président par intérim de la Confédération brésilienne, Ednaldo Rodrigues. L'agence sanitaire Anvisa a pourtant annoncé avoir recommandé aux autorités locales, plusieurs heures avant le coup d'envoi du match, que les quatre footballeurs concernés soient "placés immédiatement en quarantaine". L'ensemble de l'équipe argentine a fini par repartir "à la maison", à Buenos Aires, dans la nuit.