VIDÉO - Football : les Bleues écrasent le Cameroun en match de préparation à l'Euro

Elles les ont croquées. Les Bleues ont planté des graines prometteuses sur le chemin de l'Euro samedi contre le peu dangereux Cameroun (4-0) récoltant une victoire aisée à mettre au crédit principalement d'habituelles remplaçantes, alignées par Corinne Diacre.

Melvine Malard (32e), Griedge Mbock (38e) et Ouleymata Sarr (58e, 62e), entrée en jeu à la pause à la place de Marie-Antoinette Katoto, ont permis aux Bleues de remporter ce premier amical à Beauvois (Oise), six jours avant le deuxième et dernier prévu contre le Vietnam, vendredi à Orléans (Loiret).

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Les Bleues débutent l'Euro face à l'Italie le 10 juillet

A l'Euro, les Françaises affrontent l'Italie le 10 juillet à Rotherham, en Angleterre, en ouverture de leur phase de groupe. Elles rencontreront ensuite la Belgique et l'Islande, les 14 et 18 juillet dans la même ville.

La compétition - prévue initialement à l'été 2021 mais reportée d'un an en raison de la pandémie de Covid-19 - se déroule du 6 juillet au 31 juillet 2022.