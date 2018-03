Paris, France

Il n'y a bien que Zlatan Ibrahimovic pour faire des choses comme ça. L'ancien attaquant star du PSG a fait une entrée par la très grande porte de la Major League Soccer (Championat US). Dans le derby de Los Angeles entre les Galaxy et le Los Angeles FC, le Suédois est entré à la 71ème minute de jeu. Alors mené 3 buts à 2, son équipe a vu la magie "Ibra" opérer. Un but stratosphérique + le but de la victoire pour une victoire 4 buts à 3 de folie. Ibra est toujours Ibra.

