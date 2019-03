VIDEO | Gautier Larsonneur (Stade Brestois) et Vincent Le Goff (Lorient) évoquent le derby de Ligue 2

Les Finistériens Gautier Larsonneur (Stade Brestois) et Vincent Le Goff (FC Lorient) disputeront, ce samedi, le derby de la 29e journée de Ligue 2. Ils dressent, en vidéo, les enjeux de la rencontre, très importante dans la course à la montée en Ligue 1.

Brest, France

Un derby pour se reprendre ! Brest, 2ème de Ligue 2, et Lorient, 4ème, sont bien classés à dix matchs de la fin. Mais une photographie plus précise de l'instant présent laisse planer quelques doutes dans les deux camps. Brest sort de sa plus grosse défaite de la saison, et Lorient a perdu ses deux derniers matchs.

Gautier Larsonneur (Stade Brestois) : "L'aspect "derby" va nous galvaniser"

Un derby décisif ? S'il gagne, Brest mettrait son adversaire à huit points avec encore neuf matchs à jouer. Lorient, lui, en cas de succès recollerait à deux points du Stade Brestois.

Vincent Le Goff (FC Lorient) : "Si on revient à deux points, tout sera relancé"

Un derby important ? Le Brest - Lorient de septembre avait sans doute été le plus beau match de la phase aller. C'est l'un des matchs les plus attendus de la saison. Celui-là l'est aussi, bien que l'enthousiasme de certains soit douché par l'interdiction de déplacement des supporteurs brestois.