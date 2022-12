VIDEO Genesis Football pour un suivi personnalisé des footballeurs amateurs poitevins

C'est une sorte d'académie de football à la mode française qui est installée à Fontaine-le-Comte près de Poitiers. Genesis Football pourrait bien bouleverser les habitudes des clubs de football amateur. Cette structure indépendante et privée se propose de venir en aide de façon individualisée pour un sport collectif. Ici on y trouve des coachs pour faire un état des lieux des performances, de la technique, et des ambitions de "l'élève" ( à partir de l'âge de 10 ans). Un suivi personnalisé sur plusieurs mois pour accompagner au mieux le footballeur (et bien sur aussi la footballeuse) dans son évolution, à travers des ateliers techniques, de la préparation physique mais aussi mentale, des conseils de diététique. Un service payant qui se veut complémentaire et non concurrentiel du suivi en club.

(Le prix d'une séance équivaut à celui d'un suivi par un coach dans une salle de sport ou de remise en forme.)

