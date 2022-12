VIDEO - Hugo Lloris et Antoine Griezmann reçoivent un maillot pour célébrer leurs records

Les Bleus n'ont pas battu que les Anglais (2-1) en quart de finale de la Coupe du monde de football. Deux tricolores, Hugo Lloris et Antoine Griezmann, ont également battu des records personnels. Le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, leur a remis un maillot spécial, dans une séquence filmée par la FFF et diffusée sur Youtube.

Hugo Lloris, 143 sélections

Alors qu'il fêtera ses 36 ans en fin d'année, Hugo Lloris est devenu le Français le plus capé en équipe nationale. En disputant son 143e match (tous comme titulaire !) avec les Bleus, il devance les deux champions du monde 98 Lilian Thuram (142) et Thierry Henry (123) et le toujours actif Olivier Giroud (118). Sa première sélection remonte au 19 novembre 2008, au stade de France, lors d'un match amical contre l'Uruguay (0-0).

Il a reçu des mains de Noël Le Graët un maillot floqué du numéro 143. Le gardien a confié être "toujours aussi fier de porter le maillot des Bleus" devant ses coéquipiers et le staff.

Hugo Lloris est également, depuis longtemps, le recordman des capitanats en Equipe de France, avec 119 matches disputés avec le brassard de capitaine (54 pour Didier Deschamps, 51 pour Marcel Desailly).

Antoine Griezmann, 28 passes décisives

L'autre joueur honoré, Antoine Griezmann, a délivré deux passes décisives lors du match contre l'Angleterre, pour Aurélien Tchouaméni et Olivier Giroud. Le joueur de 31 ans compte désormais 28 passes décisives au compteur depuis ses débuts en Bleu, dépassant ainsi Thierry Henry (27) et Zinédine Zidane (26).

"28, c'est pas son âge", a plaisanté le sélectionneur Didier Deschamps. Antoine Griezmann a confiait qu'il allait savourer ce moment, ironisant sur les statistiques fulgurantes de Kylian Mbappé, "qui est [déjà], je crois, à 10 passes décisives d'être à 28" (9, en réalité), à seulement 23 ans.

L'Equipe de France affronte le Maroc ce mercredi 14 décembre, à 20 heures, pour une place en finale de la Coupe du monde.