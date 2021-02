VIDEO - "Il fallait que je vole de mes propres ailes", le gardien orléanais Théo Vermot dans 100% USO

A quelques jours du septième tour de Coupe de France de l'US Orléans face à Bourges 18, on s'intéresse ce mardi dans 100% USO au parcours du gardien numéro 2 de l'USO. Formé à l'AS Saint-Etienne, Théo Vermot a notamment fait quelques voyages avec les Verts en Europa League et en Coupe de France.

À quelques jours du 7e tour de Coupe de France de l'US Orléans face à Bourges 18, à la Source, on s'intéresse ce mardi dans 100% USO au parcours du gardien numéro 2, Théo Vermot, titulaire en Coupe. Formé du côté de l'AS Saint-Etienne et arrivé cet été à Orléans, on le surnomme aussi "Le Boudeur".

Tu as été formé à Saint-Etienne. Qu’est-ce que tu en retiens de cette formation?

Ils m'ont tout appris. C'était chez moi. J'ai fait 5 ans, 3 ans à la formation et deux ans avec les professionnels. Voilà, j'ai découvert le monde pro dans la formation en 19 ans nationaux et en réserve, en N2 et en N3. Après, j'ai eu la chance d'intégrer le groupe professionnel pendant deux ans, de participer à des déplacements d'Europa League, de faire une demi-finale de Coupe de France avec une qualification. Voilà, ce que je retiendrai, c'est vraiment l'exigence du haut niveau. C'est pas donné à tout le monde, c'est très dur. Certes, il y a beaucoup d'avantages, mais aussi beaucoup de sacrifices à faire parce qu'il faut être au top niveau tout le temps, surtout en Ligue 1, si on veut garder sa place et si ce n'est pas nous, c'est autre.

Tu as côtoyé Stéphane Ruffier et Jessy Moulin. Quand tu vois la trajectoire de l'un et de l'autre, est-ce que tu te dis que ça aurait pu être toi dans la cage stéphanoise ?

J'aurais pu m’immiscer dans la hiérarchie. Maintenant, ils étaient en place, ils étaient évidemment meilleurs que moi. Mois j’étais troisième, voire quatrième. Donc après, le club a décidé de mettre un terme à mon contrat parce que je ne rentrais plus dans les plans, j’étais un peu trop âgé. Je sais qu’à Saint-Etienne, ils veulent avoir des gardiens, des troisième et quatrième qui sont jeunes. Même si j’étais dans un confort puisque j'étais en Ligue 1 mais je n'avais pas de pression de jouer. Je savais que le week end, j'allais aller en tribunes ou jouer en réserve et fallait que je fasse moi ma carrière, que je vole de mes propres ailes. Donc, voilà être numéro 2 à l’USO avec des objectifs et un club ambitieux, c’était très intéressant pour moi.

Justement, pourquoi ce choix d’Orléans ?

C'était une période très compliquée, la saison, s'est arrêtée en mars, c’était peut-être la période où j'aurais pu me montrer avec la réserve. J'étais libre, donc je pouvais aller n'importe où. J'ai eu des contacts avec les coaches, ça s'est super bien passé, j’ai eu le feeling qui est passé directement. C’était un club qui descendait de Ligue 2 avec des ambitions. Le National était un championnat que je ne connaissais pas du tout et qui est compliqué, on accumule beaucoup d'expérience. Le projet de remontée m’a plu aussi. J’ai la chance d'avoir un contrat de deux ans, ce que je n'avais jamais eu jusque-là. Donc ça a mis un confort et ça fait plaisir de voir qu’il y a un club ambitieux comme ça, qui nous fait confiance et qui nous donne de la durée.