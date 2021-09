VIDEO - "Il faut être plus performant à domicile", le coach de l'US Orléans Xavier Collin invité de 100% USO

Alors que l'US Orléans se déplace au Red Star ce lundi soir pour clôturer la 5e journée de National, on est revenu sur le début de saison de l'USO avec le coach orléanais Xavier Collin, invité de 100% USO ce lundi sur France Bleu Orléans. "Il faut être plus performant à domicile", estime-t-il.

On est revenu sur plusieurs points, notamment la forme actuelle de l'équipe, son système de jeu et sur ses attaquants, qui n'arrivent pas à trouver le chemin des filets comme il le souhaiterait. "Il faut être plus performant à domicile", estime-t-il, car l'USO n'a toujours pas gagné à domicile, mais il fait confiance à ses attaquants pour débloquer leur compteur.