VIDÉO - "Il faut toujours croire en ses rêves", le footballeur Alexandre Leroyer dans 100% Loiret Sport

Pendant les vacances de Noël, vous avez rendez-vous avec 100% Loiret Sport. Nous allons à la rencontre d'une sportive ou d'un sportif du Loiret qui nous livre son parcours, sa vision sur cette année écoulée et de petites anecdotes. Ce mercredi, Alexandre Leroyer de Saint-Pryvé-Saint-Hilaire.

Son parcours

Alexandre Leroyer a été formé au Stade Rennais, où il y a passé douze ans. "Ces douze ans étaient magnifiques", se souvient-il, "un club comme le Stade Rennais, de benjamin jusqu’en pro, c’est vrai que ce sont de belles années. J’ai rencontré des gens formidables, aussi bien le staff, les joueurs, tous mes potes sont à Rennes encore donc c’est vrai que toutes ces années là-bas c’était merveilleux", se souvient-il.

La défaite en Coupe de France

Il a donc posé ses valises à Saint-Pryvé-Saint-Hilaire la saison dernière avec la ferme intention de s'imposer. Depuis, il y a eu cette belle année dernière, avec un très bon parcours en Coupe de France, notamment la victoire contre Toulouse à la maison en 32e et l'élimination contre Monaco en 16e. Mais cette année, l'aventure s'arrête au 5e tour, après la défaite face à Bourges Foot. "Cette année, ça ne s’est pas bien passé mais on a le championnat et on est premier", estime Alexandre Leroyer, "le championnat nous sauve donc c’est bien". C'est vrai qu'en National 2, avant l'arrêt des compétitions fin octobre, les hommes de Baptiste Ridira étaient premiers de leur groupe.

L'exemple Carnéjy Antoine

Alexandre Leroyer garde toujours un oeil sur les performances d'un ancien Pryvatain, Carnéjy Antoine, parti à l'US Orléans l'été dernier. "Du moment que sur le terrain, on fait le travail et qu’on bosse tout au long de la saison ça paye", affirme le défenseur, qui est convaincu qu'une équipe comme Saint-Pryvé est une excellente rampe de lancement.

"L’exemple, c’est Carnéjy. Il était à Saint-Jean-le-Blanc, il est venu ici, maintenant il est à Orléans à l’USO, il marque des buts à l’USO, il travaille donc le travail paye toujours", complète-t-il, "il faut continuer et toujours croire en ses rêves", conclut Alexandre Leroyer.