Il y a tout juste deux ans, le 30 juin 2018, Benjamin Pavard marquait un but d'anthologie en huitième de finale de la Coupe du monde contre l'Argentine, à Kazan. Sa frappe avait d'ailleurs été élue plus beau but de la compétition.

VIDÉO - Il y a deux ans, Benjamin Pavard marquait le plus beau but du Mondial 2018 face à l'Argentine

La demi-volée de Benjamin Pavard en huitième de finale de la Coupe du Monde face à l'Argentine (4-3), c'était il y a tout juste deux ans, le 30 juin 2018. Un but d'anthologie qui avait permis à la France de recoller au score (2-2), après une très mauvaise entame de deuxième mi-temps. La suite, on la connaît...

L'incroyable frappe du latéral français avait été élue plus beau but du Mondial remporté par les Bleus. La majorité des supporters avait en voté pour, parmi les 169 buts en lice. Ce but avait aussi été à l'origine d'une chanson créée par les supporters, entonnée jusqu'à la victoire finale et restée célèbre depuis.

Le défenseur de l'Equipe de France était devenu le premier joueur européen à remporter ce trophée depuis sa création en 2006.

Revivez le but de Benjamin Pavard en huitième de finale du Mondial 2018 avec le son de France Bleu