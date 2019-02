Vidéo | National (J23) : le Stade Lavallois renverse Cholet dans le temps additionnel (3-2)

Laval, France

Il ne faut décidément pas être cardiaque au Stade Francis Le Basser. Après une victoire à l'arrachée le 1er février contre Drancy (4-3 en étant mené deux fois au score), le Stade Lavallois a battu vendredi soir le Stade Olympique Choletais 3-2. Avec deux buts ... dans le temps additionnel.

Baba Cissé en sauveur

La première période des Mayennais était de très bonne facture. Sur un coup-franc enroulé proche des 18 mètres Anthony Scaramozzino voyait son ballon touché la barre transversale et fuir en six mètres. Un pressing haut a permis à Laval de garder Cholet à distance de son but et à la 45+1minute (déjà dans le temps additionnel) en première période, Anthony Robic ouvrait le score d'une frappe dans la surface de réparation après une très belle talonnade de l'attaquant Bridge Ndilu.

"Il faut gommer des petites erreurs" estime Mounir Obbadi Copier

En seconde période, le Stade Lavallois s'est un peu endormi et c'est à dix minutes de la fin que la sanction est tombée avec le but égalisateur de Jonathan Mexique, très heureux de voir sa frappe dévié par le Mayennais Mahdi Camara et qui pris à contre-pied le gardien Jean-Christophe Bouet. Dans la foulée (87') Cholet allait porter l'estocade avec un deuxième but de Marvin Lubin. Les 3.766 spectateurs du stade Francis Le Basser ont cru voir leurs joueurs enchaîné alors une troisième défaite consécutive.

"Quand je suis parti je savais que j'allais toucher le ballon" raconte Baba Cissé Copier

Mais l'improbable s'est alors produit. Sur un corner de Gabriel Etinof, Mahdi Camara récupérait un ballon cafouillé dans la surface pour égaliser d'un tâcle rageur (90+1). Puis à la 90+4, à nouveau sur un corner Baba Cissé sauta plus haut que tout le monde pour inscrire un but de la tête. Le Stade Lavallois explose, le stade Francis Le Basser aussi.

Laval recolle au peloton

Au classement de National Laval (4e) revient à 6 points du Mans (3e) qui a perdu à Tours 2-0. Vendredi prochain le Stade Lavallois se déplace à l'Entente Sannois Saint-Gratien. Point noir de la soirée, les sorties sur blessures d'Anthony Robic et Alexandre Vincent.