VIDEO - Jacques Rousselot s'exprime longuement après la relégation de l'ASNL en Ligue 2

Deux jours après la relégation de l'AS Nancy Lorraine en Ligue 2, Jacques Rousselot, le président du club, prend la parole. Il revient sur sa déception, sa responsabilité, les critiques et l'avenir sans savoir s'il sera avec Pablo Correa sur le banc.

Il avait évité de nombreux micros samedi soir après la relégation de son club en Ligue 2. Jacques Rousselot, le président de l'AS Nancy Lorraine a accepté de s'exprimer ce lundi en marge d'une rencontre avec des chefs d'entreprises à Dommartemont. Verbatim.

On avait une équipe qui montait avec des joueurs qui méconnaissaient la Ligue 1 [...] On a pris des joueurs qui auraient dû nous apporter compte tenu de ce qu'on ressentait, de leurs états de service dans d'autres clubs. Malheureusement, on voit bien que cette saison le recrutement n'était pas à la hauteur de nos espérances [...] On prend les décisions ensemble, on gagne ensemble, on perd ensemble et si on doit mourir, on meurt ensemble. Je ne rejetterai jamais la faute sur quiconque."