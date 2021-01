VIDÉO - "Je peux encore plus aider l'équipe", le milieu de terrain Amine Talal dans 100% USO

Après la trêve hivernale, l'US Orléans reprend le chemin du National ce vendredi soir et affronte Concarneau pour la 17e journée. Les Orléanais pourront compter sur Amine Talal, auteur de deux buts et trois passes décisives depuis le début de la saison. Le milieu de terrain se confie dans 100% USO.

Retour aux choses sérieuses pour l'US Orléans. Les Orléanais reprennent le chemin du championnat ce vendredi soir avec le déplacement à Concarneau, dans le Finistère, pour la 17e journée de National. L'USO reste sur une victoire à domicile contre Sète, 2-0 et souhaite enfin lancer sa série à l'extérieur.

On pourra compter en tout cas sur le milieu de terrain Amine Talal, 24 ans, auteur de deux buts et trois passes décisives en première partie de saison. Il s'est confié sur France Bleu Orléans dans 100% USO ce mardi.

Arrivé à Orléans en 2014

Le milieu de terrain marocain est arrivé à Orléans en 2014 et cherchait un club pour continuer de pratiquer "sa passion". Il jouait à un bon niveau là-bas et voulait continuer sur sa lancée. "J’ai commencé en U19 DH à l'USO", se souvient-il, avant de gravir les échelons et de jouer avec les pros. Il signe professionnel en 2017.

Son premier but en Ligue 2

L'année d'après, en 2018-2019, Amine Talal évolue avec les pros et marque son premier but en Ligue 2 lors du dernier match. Les Orléanais se déplacent à Bollaert, pour la dernière journée, ils sont maintenus et jouent libérés à Lens. En revanche, les Lensois doivent gagner pour espérer monter en Ligue 1. Le milieu de terrain orléanais réduit donc la marque à 2-0 pour Lens. "C’était la première fois que je jouais devant autant de monde", se remémore Amine, "je pense qu’il devait y avoir en 25.000 et 30.000 personnes, on ne s’entendait pas entre nous, entre les joueurs", décrit-il.

"Quand je marque, sur le coup, je ne réalise pas mais juste après je remarque qu’il y a un silence. J’étais content parce que c’était mon premier but, parce que c’était contre Lens, parce que je marque à Bollaert et parce que je voulais montrer au coach que je méritais de jouer et d’avoir ma place", conclut le milieu de terrain.