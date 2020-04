VIDÉO - Jonathan Hoyaux, capitaine du SCBVG : "même si la saison reprenait, moi je ne reprendrai pas"

Il s'est blessé au pied à la mi-novembre. Mi-janvier, il se blesse de nouveau, au même endroit, lors de son match de reprise. Jonathan Hoyaux, le capitaine de Saint-Chamond Basket Vallé du Gier, profite de ce confinement pour se remettre et prendre la décision de ne pas rejouer cette saison en Pro B

Saison finie pour Jonathan Hoyaux

Le capitaine du SCBVG a une saison compliquée par une blessure au pied. En effet à la mi-novembre il se blesse aux métatarses. Deux mois plus tard, il est déjà de retour sur le parquet pour un match important contre Paris à la Halle Boulloche. Des absences imprévues dans l'effectif l'oblige à jouer plus longtemps qu'il n'aurait du, et au terme d'une rencontre en prolongation, il se blesse de nouveau au pied.

Plusieurs chirurgiens me suivent et j'ai des avis différents"

Certains professionnels qui suivent le dossier médical de Jonathan Hoyaux préconisent la prudence. En accord avec son coach, Alain Thinet, et le staff, le capitaine des Couramiauds a décidé de ne pas reprendre la saison...si la saison devait reprendre après le confinement.

Pour une non reprise de la saison de basket

À côté de ça, Jonathan Hoyaux confie qu'il serait favorable à un arrêt définitif de cette saison 2019-2020.

Le confinement devant se prolonger, ça repousse d'autant une préparation physique indispensable avant une éventuelle reprise du championnat. Préparation physique qu'il estime à trois semaines , un mois suivant de matchs à répétition dans une durée limitée.

C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il met un terme à sa saison personnelle car dangereux pour lui de reprendre dans ces conditions.

Et il pose cette question : "est-ce l'aspect financier est plus important que la santé des joueurs ou une éthique de championnat?". Seules les instances de la Ligue de basket en a la réponse.