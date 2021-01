VIDÉO - "Jouer en Ligue 2 a toujours été un rêve", le défenseur orléanais Alex Marchadier dans 100% USO

Après sa première victoire à l'extérieur vendredi à Concarneau, 3-1, l'US Orléans reçoit ce vendredi Créteil, à la Source, pour la 18e journée de National. Le défenseur Alex Marchadier, lui, revient tout juste de blessure et espère retrouver une place dans le groupe. Il s'est confié dans 100% USO.

Après sa première victoire à l'extérieur de la saison, face à Concarneau vendredi dernier (3-1), l'US Orléans reçoit Créteil ce vendredi à la Source pour la 18e journée de National. Il va falloir poursuivre sur cette belle lancée pour enchaîner un quatrième match sans défaite en championnat et surtout trois victoires de suite, ce qui n'est pas encore arrivé cette année.

Le défenseur Alex Marchadier revient tout juste de blessure et va se battre pour réintégrer le groupe. Il était l'invité de 100% USO ce mardi.

Formé à Clermont

Le jeune défenseur âgé de 22 ans est né à Clermont et a été formé au Clermont Foot 63, où il garde de bons souvenirs. Il n'a pas toujours été défenseur, "j'ai toujours joué numéro 6 avant", dit-il, avant d'être replacé derrière. "Au début, je m’y plaisais pas du tout et puis au fur et à mesure que j’ai avancé dans l’âge j’ai commencé à m’y plaire", assure Alex Marchadier.

Direction ensuite l'Olympique de Marseille, où il joue en U19. Alex Marchadier parvient même à marquer un but de la tête, face à Arles-Avignon. Il aurait pu rester à l'OM, qui lui propose un contrat en fin de formation mais le jeune défenseur refuse, demandant un salaire un peu plus élevé.

Premier match en Ligue 2 avec l'US Orléans

Il débarque ensuite à Orléans en juillet 2019 où il signe un contrat de trois ans après un court passage par Moulins Yzeure. Le défenseur dispute son premier match de Ligue 2 en octobre 2019 face à Grenoble (0-0) en tant que défenseur gauche. "C'était forcément un moment de plaisir mais d’un autre côté un peu de frustration parce que tu te dis que tu n’as pas apporté ce que t’aimerais apporter vu que tu joues pas à ton poste mais bon, j’ai travaillé pour l’équipe et finalement on est sorti avec un bon match nul", estime Alex Marchadier qui a ensuite continué sa route. Il a participé à huit rencontres cette saison en National.