VIDEO : l'ASM Belfort qualifié pour les 32e de finale de la coupe de France

Belfort, France

Les footballeurs de l'ASM Belfort vont revenir mardi de Guadeloupe avec une victoire dans leurs bagages : 2 à 0 face à l'équipe de la Jeunesse Evolution qui leur permet de se qualifier pour les 32e de finale de la coupe de France. Victoire logique pour les Belfortains de Nationale 2 qui affrontaient l'équipe guadeloupéenne qui évolue 2 niveaux en dessous, soit en régionale une.

Belfort contre le Paris-Saint-Germain?

L'ASM a désormais son ticket pour poursuivre l'aventure de la Coupe de France. Le tirage au sort aura lieu lundi, et le club pourrait maintenant tomber sur un gros poisson de ligue 1. Les matchs des 32e sont prévus les 4 et 5 janvier. En attendant, la délégation de l'ASM Belfort quitte la Guadeloupe lundi soir pour un retour mardi matin à Belfort, et un nouveau match prévu au stade Serzian à Belfort, le 14 décembre contre les nordistes de Croix.