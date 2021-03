L'ASNL a disposé de Caen ce mardi soir à Marcel Picot (1-0). Une victoire qui permet aux Nancéiens de franchir une étape supplémentaire dans la course au maintien. Bien servi par Lefebvre, Scheidler (7') est le buteur de la soirée. Au classement, l'ASNL est pour la première fois dans le top 10.

VIDEO : l'ASNL fait un pas de plus vers le maintien après sa victoire face à Caen (1-0)

En s'imposant ce mardi soir face à Caen sur le plus petit score (1-0), l'AS Nancy Lorraine a fait un grand pas vers le maintien en Ligue 2. Les Nancéiens ont trouvé la faille d'entrée de jeu par Scheidler (7') qui reprend un centre de Lefebvre venu de la droite. Ce succès amène l'ASNL pour la première fois de la saison à se retrouver dans les dix premiers du classement.

Dans la continuité

La confiance est certainement l'ingrédient qui offre à l'ASNL un nouveau visage. En maîtrisant l'équipe caennaise et restant sereine de bout en bout, l'ASNL a tout d'abord gagné la rencontre sur le plan psychologique avant de construire sa victoire dans le jeu. Un contenu qui s’inscrit dans la continuité des sorties depuis la nouvelle année civile.

Pas ou peu d'erreurs, de l'efficacité dans les zones de vérité, de l'engagement et des efforts, voilà ce qui a permis aux Nancéiens de vaincre leur adversaire. Très vite, Nancy a pris le jeu à son compte avec le souci de s'appliquer et de varier toutes ses phases offensives. Partir de la base défensive en prenant le temps de passer sur les côtés et centrer pour servir le grand Aurélien Scheidler, un plan qui a fonctionné à merveille une bonne partie du match.

Autre satisfaction, le fait de n'avoir rien concédé aux Caennais. Les Nancéiens présents dans les duels n'ont jamais laissé les hommes de Pascal Dupraz s'exprimer. Le gardien de l'ASNL, Baptiste Valette n'a d'ailleurs eu aucun arrêt à effectuer. Tout ces signes positifs doivent désormais permettre à l'équipe de franchir un cap en allant chercher des résultats face aux gros poissons du championnat.

