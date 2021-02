VIDEO : l’ASNL gâche au Havre (1-1)

De son déplacement au Havre ce mardi soir, l’ASNL est revenue avec un nouveau match nul, le 10e de la saison. Un échec, car l’AS Nancy Lorraine tenait son avantage acquis grâce à un but de Rocha (49’) avant que le malheureux Seka ne marque contre son camp (86’). Au classement ce point permet aux Nancéiens de laisser la place de barragiste à Guingamp battu de son côté à Grenoble (2-1).

Merci Sourzac !

Les Nancéiens peuvent être vraiment déçus du résultat ce mardi face à une équipe havraise proche du néant pendant 90 minutes. Rageant, car cette récurrence peut devenir un vrai poids pour l’ASNL qui même quand son adversaire ne lui donne pas de quoi s’inquiéter, elle finit pas se faire hara kiri.

En terre normande, les Nancéiens ont inscrit le 5ème but de la saison contre leur camp en championnat. Pourtant, tout était réuni pour que la soirée soit une réussite : une organisation cohérente qui gêne un adversaire aux abonnés absents, des occasions par Ciss (10’) et Scheidler (28’) et surtout une volonté de bien manœuvrer, jusqu’à cette faute d’El Kaoutari sur Thiaré qui amène le penalty détourné superbement par Sourzac (42’). L’ASNL a frôlé la correctionnelle juste avant la pause (0-0) alors qu’elle n’a jamais été véritablement inquiétée.

L'ASNL n'y arrive décidément pas

Dans le second acte, les Nancéiens évoluent assez haut et son récompensés : Scheidler et N’Guiamba combinent à l’entrée de la surface de réparation, ce dernier adresse un centre en retrait pour Rocha qui arrive lancé et trompe le portier havrais (0-1, 49’). Une ouverture du score logique que l’ASNL va conserver en ayant une balle de 2-0 que Triboulet ne peut convertir.

Dans son système de jeu à cinq défenseurs, l’ASNL maîtrise sans problème les rares incursions havraises. On se dirige alors vers une fin de match sans encombre mais la réalité est tout autre cette saison. Les Havrais se retrouvent en position d’attaque, un centre anodin arrive au premier poteau, Seka catapulte le ballon de la tête dans ses filets (1-1, 86’). Du déjà vu malheureusement et qui confirme que pour cette équipe de l’ASNL rien ne sera facile jusqu’au bout.