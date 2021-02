VIDEO : l'ASNL s'effondre une nouvelle fois dans le temps additionnel et s'incline face à Grenoble (1-2)

Nancy ne parvient toujours pas à accrocher une équipe du haut de tableau. Grenoble est venu s'imposer en toute fin de match à Marcel picot ce samedi soir (1-2) dans un scénario malheureusement devenu répétitif. Haag avait ouvert le score en première période (23') avant que Benet n'égalise sur penalty après un accrochage avec Coulibaly (79') et que Djitté ne crucifie l'ASNL dans les dernières secondes de la partie (93'). Cette défaite n'a aucune incidence au classement pour l'AS Nancy Lorraine qui reste 14ème mais qui manque l'occasion de distancer un peu plus les trois derniers qui ont été battus.

Une première période cohérente

Une nouvelle fois, l'ASNL n'a pas su tenir la distance, elle s'est effondrée en seconde période alors qu'elle avait tenu en respect son adversaire pendant près de 60 minutes. Avant ce coup de pompe, les hommes de Jean-Louis Garcia proposaient une cohérence dans le jeu grâce à une organisation défensive efficace et un pressing empêchant les Grenoblois de développer leur jeu qui doivent alors se contenter des coups de pieds arrêtés pour chauffer les gants de Martin Sourzac. Même si le but de Giovanni Haag (23') est quelque peu chanceux, l'ASNL regagne les vestiaires avec un but d'avance.

Une équipe de l'ASNL qui recule

En début de seconde période, les Grenoblois se montrent plus volontaires et plus pressants mais les Nancéiens parviennent à répondre après un centre de Rocha proche d'être repris de la tête par Seka (57'), ou encore cette frappe de Latouchent captée par le gardien grenoblois (59'). Le coach,, Jean-Louis Garcia juge Rocha moins saignant qu'à l'accoutumé et le remplace par Barka (67'). Ce changement est-il à l'origine de l'extinction des feux de l'ASNL ? Plusieurs lectures sont possibles et chacun se fera son propre avis.

Quoiqu'il en soit, le jeu nancéien se délite et l'équipe recule. En souffrance à la récupération du ballon, l'ASNL s'époumone pour tenter de contrer Grenoble qui campe dans les 30 derniers mètres d'une formation nancéienne qui n'a d'autres solutions que de se débarrasser du ballon. Le penalty égalisateur de Benet (79') vient sanctionner cette incapacité à bichonner le rond de cuir.

En panne sèche

La fin de match reste totalement iséroise, même si l'ASNL gâche un contre (89'), techniquement et physiquement, le GF38 est supérieur. Les hommes de Philippe Hinsberger obtiennent un coup franc à 35 mètres du but de Sourzac, Benet le met dans la boite, Djitté se jette pour crucifier des Nancéiens en panne sèche qui s'inclinent (1-2) dans les dernières secondes de la rencontre.

