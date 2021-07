VIDÉO - L'attaquant du Stade Malherbe, Nicholas Gioacchini, buteur avec les États-Unis à la Gold Cup

Nicholas Gioachinni a marqué cette nuit avec la sélection des Etats-Unis d'Amérique. Les USA ont affronté la Martinique dans la Gold Cup. Et l'attaquant du Stade Malherbe, entré en cours de jeu, a scoré en toute fin de match.

Nouvelle victoire pour les USA dans la Gold Cup, la coupe d'Amérique du Nord, centrale et Caraïbe de football. Après avoir battu Haïti (1-0) lundi dernier, les Américains se sont imposé ce vendredi face à la sélection martiniquaise : 6 buts à 1. Et le dernier buteur de la sélection US est Normand ! L'attaquant du Stade Malherbe, Nicholas Gioacchini a signé sa première réalisation dans la compétition en toute fin de match (90e minute). Le natif de Kansas City est entré en cours de jeu.

