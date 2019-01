VIDEO - L'inquiétude pour Emiliano Sala, pendant le match Nancy/Guingamp

Les recherches ont repris ce mercredi matin dans la Manche au large des îles anglo-normandes, pour tenter de retrouver l'avion qui transportait Emiliano Sala, de Nantes à Cardiff, son nouveau club de football.

Les matchs de Coupe de France se sont joués mardi soir, dans l'inquiétude. Beaucoup l'ont côtoyé, comme adversaire ou comme co-équipier. C'est le cas de Lucas Deaux, le milieu de terrain, entré en jeu en cours de match. Il pensait à Emiliano Sala, son ex-coéquipier à Nantes. _"C'est un battant, on ne sait jamais_, je m'attends à le voir sortir de nulle part, survivre avec sa rage habituelle. Je prie, mais je ne me fais pas d'illusions".

"Un jour on est coéquipiers, un jour on est adversaires", reprend le Guingampais, "mais on reste des frères." ll retient "son abnégation, sa simplicité, sa rage, il donnait tout ! Il était attachant, loyal, avec de vraies valeurs."