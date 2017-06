VIDÉO - L'OGC Nice dévoile ses maillots pour la saison 2017-2018

L'OGC Nice vient de dévoiler les maillots qui seront portés lors de la saison 2017-2018. Macron, l'équipementier du club a procédé a quelques retouches notamment sur le maillot domicile des rouge et noir. Découvrez-les en vidéo.

Chaque année, les supporters attendent de découvrir les nouveaux maillots de leur équipe de football préféré. Les fans de l'OGC Nice n'y échappent pas. Ils ont pu découvrir ce vendredi les trois tuniques que porteront les joueurs de Lucien Favre lors de la saison 2016-2017. Le rouge et le noir demeurent sur le maillot "domicile" même si les bandes s'élargissent et que le dos des joueurs sera désormais tout noir.

Le maillot "extérieur" reste blanc, on aperçoit du rouge et du noir sur les manches et le long du col. Le troisième maillot (appelé "third") est lui entièrement noir avec une écriture et des liserés de couleur bleue. Les maillots seront en vente dès samedi à la boutique et sur le site internet du club.