Vidéo : la chanson sur le départ de Jo Gradit du SM Caen dépasse les 14.000 vues

Caen, France

Le Transfert de Jonathan Gradit à Lens a inspiré une vidéo à Carl, un supporter du SM Caen installé depuis près de six ans en Australie. Sous son inspiration, la chanson "Puisque tu pars" de Jean jacques Goldman s'est transformé en "Puisque Gradit part."

Il y décrit la tristesse des supporters du club de football normand devant le départ du défenseur caennais chez les Sang et Or et espère bien qu'en fin de saison Caen devancera Lens et lui fera regretter son choix.

La chanson a attiré une vague de commentaires et de retweets qui ont surpris l'intéressé.

"J'ai écrit la chanson il y a deux semaines, ne sachant pas si Gradit allait partir. Dès que cela s'est confirmé, je l'ai enregistré dans mon garage sans répétition et je l'ai posté.

Je suis allé mettre mes enfants à la douche et quand je suis redescendu il y avait plein de notifications sur mon téléphone, des commentaires, des likes. Je me suis demandé ce qu'il se passait.

Je pense que les supporters lensois, visés dans la chanson, se sont prêtés au jeu également. A mon avis ils n'ont pas compris pourquoi on était aussi triste que Jonathan Gradit parte (rires). Beaucoup de commentaires disent "on a l'impression que c'est Messi qui arrive à Lens."

Ce n'est pas la première fois que Carl chante l'actualité du SM Caen. La saison passée, l'attaquant Casimir Ninga ou encore le gardien Brice Samba avaient eu droit à leur chanson.

"Je l'ai fait une fois en envoyant un jour une chanson sur le répondeur de We Are Malherbe (le groupe de supporters très actif sur les réseaux sociaux) et je me suis dit que ce serait sympa de faire des parodies comme ça.

C'est surtout quand il y a des sujets qui font débats. C'est vraiment spontané. Un jour je vais écouter une chanson dans le train et puis un mot va tilter et va s'associer avec ce qui se passe avec le Stade Malherbe."